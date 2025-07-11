Дивеев назвал самого опасного игрока «Краснодара» в преддверии Суперкубка в Казани

Фото: pfc-cska.com

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в преддверии Суперкубка России в Казани рассказал, кого считает самым опасным игроком «Краснодара».

«Больше всех забивают нападающие, значит, Кордобу. Мы с Рошей будем персонально играть против него. Он очень сильный и мощный, а также хорошо открывается за спину. Но с Кордобой мы играем не в первый раз, поэтому есть понимание, как действовать против него. То же самое можно сказать про любую другую линию «Краснодара», –передает слова Дивеева «Чемпионат».

Напомним, Суперкубок России 2025 года пройдет в Казани. Это уже второй раз за три года, когда турнир принимает столица Татарстана. Ранее в Казани под эгидой Суперкубка играли ЦСКА и «Зенит» (0:0, 5:4 по пен.) в 2023 году.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится завтра, 12 июля, в 18:00 по мск.