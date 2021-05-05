Дистанционные сетевые чемпионаты по чесболу начали проводить в новом формате

Коллективная игра в шахматы чесбол, разработанная в Казани, приобретает новые формы и наполняется новым содержанием. Это говорит о больших потенциальных возможностях, заложенных в игре, их гибкости и возможности видоизменяться в новых внешних условиях. В прошлом году в период самоизоляции прошли несколько дистанционных турниров по игре в чесбол, в том числе между различными вузами. Также впервые был проведен международный детский турнир по чесболу, который выиграла детская команда из Монголии. В настоящее время идет онлайн борьба среди шахматистов России по чесболу в новом формате.

«Возможность трансформации и приобретения новых форм всегда интересны для участников и в первую очередь для молодежи. Раньше для игры команды набирались традиционно — это как правило по месту учебы, работы, общему шахматному клубу, команде. С февраля команды сетевого чемпионата образуются случайно, что придает чемпионату динамичность», — отметил директор «Федерации чесбола» Степан Сильвестров.

Модератор сетевого чемпионата Роман Стрельников так описывает механизм формирования команд: «Игроки для участия в чемпионате регистрируются на сайте Федерации чесбола. Затем с помощью генератора случайных чисел определяется, в какой команде будет играть каждый заявившейся. Участники подключаются к определенному времени, и каждый получает идентификационный номер. Регистрация и формирование команд происходит еженедельно. То есть получается, что эту неделю ты играешь в одной команде, на следующую в другой. И часто твои сегодняшние коллеги по команде в следующей игре могут быть игроками команды-соперника».

В настоящее время в сетевом чемпионате участвуют игроки из Казани, из Татарстана, Башкирии. Как правило, это студенты и школьники, хотя могут играть люди из любых городов, регионов, любых возрастов, профессий. Команды образуются смешанные, в них могут играть как юноши, так и девушки. Команда не обязательно должна состоять, как в традиционном чесболе, из восьми человек. Минимальный формат игры «три на три», то есть один игрок в команде может играть фигурами на нескольких вертикалях.

Время проведения каждой игры по 5 минут для каждой команды плюс 7 секунд на каждый ход. Многие игры проигрываются из-за превышения лимита времени, поэтому надо быть не только умным, но и быстрым для принятия решения.

Модератор чемпионата Роман Стрельников пояснил, что для контроля соблюдения правил игры каждый игрок подключен к Zoom с включенными камерами и микрофонами.

Очень важна активность при участии в сетевом чемпионате, так как за участие (даже при проигрыше команды) дается 1 балл, за ничью каждому участнику команды дается 1,5 балла; за победу команды — по 2 балла каждому. То есть просто участие в двух игр даже с проигрышем дает 2 балла, что равно по баллам при выигрыше в одной игре. Победители туров и всего чемпионата определяются по индивидуальным зачетам.

Итоги сетевого чемпионата проводятся ежемесячно. Победителями сетевого чемпионата в февральском туре стали Клим Идрисов ( 9 баллов) и Ринат Садыков (5 баллов); в мартовском — Амир Исмаилов (13,5) и Ильдус Галимов (12,5 баллов). Победителей в туре за апрель — май еще ждут.

По количеству набранных баллов видно, что интенсивность игр с каждым месяцем нарастает, растет количество участников и проведенных встреч, что говорит о росте популярности нового формата и интереса к нему.