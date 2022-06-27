Дистанционное зондирование: «Профессия, за которой стоит будущее республики»

В Татарстане динамично развивается отрасль дистанционного зондирования, передовые технологии которого превращают в реальность то, что когда-то было невозможным. В Татарстане кадры в области дистанционного зондирования готовит Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Подготовку студентов по направлению «астрономогеодезия», из которого выросло дистанционное зондирование, вуз ведет уже почти 100 лет – с 1930 года. Будучи в авангарде отрасли, в 2011 году он модернизировал направление, открыв специальность «геодезия и дистанционное зондирование», первым начав выпускать молодых специалистов.

«Сейчас специальность „геодезия и дистанционное зондирование“ малоизвестна населению. Мы делаем сейчас все, чтобы нас заметили, и об этом направлении узнали. Этим занимается не только наш татарстанский вуз, но и другие учебные заведения России, ведь потребность в специалистах сейчас немаленькая», — поделился заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Владимир Безменов.

Постоянное изменение рынка труда порождает массовое отмирание ряда специальностей. Современные технологии уничтожают старые и вместе с тем создают новые направления, востребованность в которых точно не исчезнет не только в настоящем, но и в ближайшие десятилетия.

Среди профессий будущего – специалисты в области дистанционного зондирования. Несмотря на то что в России специальность появилась относительно недавно, рынок труда сейчас испытывает нехватку квалифицированных сотрудников. Это связано прежде всего с малым количеством вузов, обучающих перспективному направлению. В России вузов, ведущих подготовку по программе, всего 13.

«В республике обучение направлению „геодезия и дистанционное зондирование“ возможно только в КФУ на кафедре астрономии и космической геодезии. По этой специальности мы готовим студентов более 10 лет. В настоящее время это высокотехнологичная специальность, востребованная не только в нашей стране, но и за рубежом», — рассказал Владимир Безменов.

Запрос к технологиям дистанционного зондирования Земли высокий, поэтому сейчас по всей стране наблюдается острая нехватка грамотных специалистов в области геоинформационных технологий.

С прошлого года этой проблеме стали уделять особое внимание. Так, в целях подготовки квалифицированных специалистов «Росреестр» и Московский государственный университет геодезии и картографии (Мос.ГУГиК) создали консорциум, куда помимо столичного вошли еще три вуза - Национальный исследовательский Томский университет, Тюменский государственный университет и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

«Консорциум нужен для подготовки высококвалифицированных кадров. Немногие специалисты «Росреестра» владеют теми знаниями и умениями, которыми обладают наши студенты. Пространственные данные, карты должны быть достоверными, а обеспечить надежность информации могут только профессионалы, которых нужно грамотно обучать», – отметил Владимир Безменов.

Геодезия и дистанционное зондирование Земли – это сфера концентрации цифровых и космических технологий. Дистанционное зондирование Земли находит применение во многих сферах нашей жизни. Картография, сельское хозяйство, лесное хозяйство, геология, военное дело, гидрография – лишь часть прикладных применений.

«По данным дистанционного зондирования студенты могут создать цифровые карты, а также изучать различные природные явления, которые происходят на поверхности Земли, в Мировом океане. Например, студенты могут исследовать нефтяное пятно на водной поверхности или как изменяется состояние водных ресурсов», – заявил Владимир Безменов.

При обучении студенты получают пространственные данные, которые позволяют наблюдать состояние ледников в Арктике и Антарктике, а также проводить мониторинг природных явлений: извержений вулканов, наводнений, ураганов и пожаров.

«Одно из приоритетных направлений дистанционного зондирования Земли – это мониторинг лесных пожаров. В России это особенно актуально, так как ежегодно миллионы гектаров леса объяты огнем. Мониторинг при помощи карты пожаров позволяет не только обнаружить возгорание, но и отследить его динамику и направление, а также позволяет предотвратить негативные последствия пожара», – поделилась студентка Диана Ильясова.

Помимо этого, при помощи материалов аэрофотосъемок и современного программного обеспечения студенты изучают поверхность Луны, создают цифровые модели местности или объектов культурного наследия, а также исследуют вырубку лесов на территории нашей страны и республики.

«Мое исследование связано с влиянием строительства моста через реку Волга на состояние окружающей среды – воды и леса. При помощи космических снимков я обнаружила порядка 319 га вырубленного леса, что приведет впоследствии к ухудшению экологической обстановки, ведь проведенный мною анализ показал, что процесс восстановления леса займет от 20 до 45 лет», – рассказала студентка Мария Савельева.

Дистанционное зондирование Земли – очень перспективное направление, обладающее рядом преимуществ: это высокая скорость получения данных о больших площадях поверхности Земли, возможность получения информации о труднодоступных объектах, а также сокращение затрат и времени в сравнении с традиционными способами получения информации.

«Применение технологий позволяет уменьшить стоимость ряда работ, в том числе и кадастровых. Обрабатывать данные – это задача непростая, сложная, но интересная. За этой технологией стоит будущее», – добавил Владимир Безменов.

Кафедра астрономии и космической геодезии Казанского (Приволжского) Федерального Университета – старейшая в России. Преподавание ведется с использованием современных методов обучения и востребованного оборудования. Более того, университет предоставляет возможность студентам пройти практику в любой точке России – от Ялты до Владивостока.

«Наш преподавательский состав для нас студентов как вторая семья. Мы знаем, что они всегда помогут разобраться в сложностях, возникших в процессе обучения. У нас довольно-таки теплые отношения с преподавателями вуза, что встретишь не везде», – отметила студентка Мария Савельева.

Ежегодно вуз трудоустраивает выпускников направления в ведущие компании Республики Татарстан. Благодаря активному развитию отрасли в этом году кафедре удалось выиграть на данное направление 15 бюджетных мест.