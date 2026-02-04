Диспансеризацию в Татарстане за год прошли 70% ветеранов СВО

В Татарстане в прошлом году 70% ветеранов СВО, уволенных с военной службы, прошли диспансеризацию. Об этом сообщила руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Ежегодная диспансеризация – одна из задач не только учреждений здравоохранения, но и фонда. Все наши ребята в этом году тоже должны пройти в расширенном формате диспансеризацию с дальнейшим диспансерным наблюдением, выходом на медицинскую реабилитацию в случае, если это необходимо», – рассказала она.

Удачина отметила, что на персональном комплексном сопровождении госфонда сейчас находится около 18 тыс. человек, включая ветеранов СВО и членов их семей, а также членов семей погибших бойцов и без вести пропавших.

«Все возвращающиеся ребята принимаются на персональное социальное сопровождение государственного фонда. За каждым из них закрепляется свой персональный социальный координатор, он призван помочь в решении всех возникающих вопросов», – подчеркнула она.

Удачина добавила, что для участников СВО действуют федеральные меры поддержки, а также 24 республиканские, 16 – муниципальных и 12 – фонда «Защитники Отечества» по РТ.

«На сегодня Государственной Думой принято более 130 федеральных законов, которые устанавливают различные меры поддержки в отношении участников специальной военной операции и членов их семей», – заметила она.

Они имеют право на получение бесплатной внеочередной первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичная медпомощи, паллиативной медицинской помощи.

«Такая мера поддержки, как зубопротезирование появилась у нас в прошлом году. И она тоже реализуется бесплатно и во внеочередном порядке. Кроме того, ребятам предоставляется санаторно-курортное лечение. Они имеют право на льготное лекарственное обеспечение», – заключила Удачина.

Диспансеризация в России доступна благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».