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Ру Тат
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Здоровье
5 ноября 2021  16:19
Эвелина Киселёва

Диспансеризацию после коронавируса прошли около 40% жителей Татарстана от плана

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Около 40% жителей Татарстана от запланированного количества прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«В перечень мероприятий включаются необходимые лабораторные и инструментальные исследования, которые помогут оценить именно состояние отдельных органов и систем. То есть есть ли у переболевшего какие-то отклонения в состоянии здоровья», – пояснил специалист. 

Дмитрий Лопушов рассказал, что около 40% от запланированного количества уже прошли углубленную диспансеризацию. И она в данный момент продолжается в полном объеме.

Напомним, что в Татарстане приостановили стандартную диспансеризацию детей и взрослых и профосмотры из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. 

#диспансеризация #Коронавирус #вакцинация
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