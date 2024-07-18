Диспансеризация против онкологии и своевременная диагностика колоректального рака

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В ежедневной суете и в постоянном стремлении всё успеть нам зачастую не хватает времени на себя. Однако рано или поздно организм начинает посылать сигналы, игнорировать которые становится уже невозможно. Поэтому очень важно начать заботиться о себе заблаговременно. Причём сделать это достаточно легко – вести здоровый образ жизни, вовремя ложиться спать, правильно питаться и проходить диспансеризацию. Последний пункт особенно актуален для мужчин, которые по статистике, к сожалению, относятся к своему здоровью так, словно у каждого в запасе имеется несколько жизней.

В рамках диспансеризации дают направление на анализ кала на скрытую кровь. Порой необходимость сдачи этого анализа вызывает вопросы у людей. Обнаружение скрытой крови помогает выявить ряд заболеваний, в том числе и колоректальный рак. Это один из самых распространенных типов рака в мире, в том числе и в Татарстане, при котором происходит поражение толстой или прямой кишки.

В рамках диспансеризации взрослого населения гражданам в возрасте от 40 до 64 лет рекомендуется сдавать этот анализ раз в два года. Так как с возрастом риск колоректального рака возрастает, то лицам с 65 до 75 лет анализ рекомендуется сдавать ежегодно.

Подробнее о колоректальном раке, его диагностике и группах риска рассказывает доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии и хирургии, заслуженный врач России Ильгиз Габдуллович Гатауллин.

Колоректальный рак – это сборное понятие, включающее в себя заболевание раком прямой и ободочной кишки. Всего в 2023 году колоректальным раком заболели 2496 татарстанцев, что почти на 500 человек больше, чем годом ранее.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии и хирургии, заслуженный врач России Ильгиз Габдуллович Гатауллин Фото: Владимир Васильев

В течении длительного времени рак прямой и ободочной кишки протекает бессимптомно, до тех пор пока не нарушится проходимость кишки, либо появятся вторичные симптомы распада опухоли или метастазирования. Симптомы рака зависят от локализации опухоли. Рак правой половины толстой кишки – это, прежде всего, общая симптоматика, включающая общую слабость, астенизацию, анемию, похудание. Рак левой половины и прямой кишки проявляется кишечной симптоматикой – нарастающими запорами либо поносами, кал с примесью слизи и крови. В ряде случаев опухоль манифестируется острой кишечной непроходимостью, требующей экстренного оперативного вмешательства.

Диспансеризация играет важную роль в ранней диагностике колоректального рака, при которой проводят исследование кала на скрытую кровь. Исследуемые проходят тестирование в поликлиниках по месту жительства с помощью фекального иммунохимического теста, который является общепринятым скрининговым методом во многих странах мира. Исследование проводится в Татарстане начиная с 2015 года. Доля выявленных патологических результатов в РТ составляет в среднем 8% от общего количества проведённых тестов. Следовательно, ежегодно около 16 тысяч граждан нуждаются во втором этапе скрининга для проведения фиброколоноскопии. По результатам проведенной эндоскопии у 5% пациентов выявлен рак прямой и ободочной кишки, у 37% доброкачественные новообразования различных отделов толстой кишки. Значительная доля пациентов (58%) с «положительным тестом кала на скрытую кровь» не имели какой-либо органической патологии прямой или ободочной кишки. Однако, к сожалению, колоноскопию удается провести всего лишь каждому десятому потенциальному пациенту, что связано с отказом многих лиц проходить эту процедуру и различными организационными причинами. В этой связи необходимо проводить среди населения широкую санитарно-просветительскую работу.

Причины возникновения данного вида рака, как и многих других онкозаболеваний, до сих пор неясны. Есть предрасполагающие факторы или факторы риска. Это прежде всего наличие в анамнезе пациента доброкачественного образования толстой кишки (есть такое понятие, как трансформация или перерождение доброкачественного образования в злокачественное). В зоне риска также пациенты с язвенным колитом и болезнью Крона. Чаще других подвержены заболеванию и те, у кого в анамнезе у родственников есть подобные новообразования.

Результаты многих исследований свидетельствуют, что регулярное употребление пищевых волокон, кальция и йогурта ассоциировано со снижением риска колоректального рака, тогда как чрезмерное употребление красного мяса и алкоголя ассоциировано с повышением риска.

Подводя итог, можем сказать, что наше здоровье действительно в наших руках. Заботиться о нём – задача каждого ответственного человека, и реальную помощь в этом оказывает диспансеризация. Хочется, чтобы профилактический осмотр стал полезной семейной традицией. Поэтому важно, чтобы глава семьи своим примером показывал, как важно бережно относиться к своему здоровью. Это и есть вклад в наше будущее, который способен внести каждый.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».