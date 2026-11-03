«Диснейленд» и 10 км набережной: презентован план развития Лаишевского района

Скриншот презентации

Институт пространственного планирования разработал «Градостроительную концепцию города Лаишево до 2050 года», которую презентуют в Агентстве инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ).

«По самому Лаишево, кроме Генплана, которым мы занимались, кроме правил землепользования и застройки, которые будем корректировать в следующем году, подготовлена вот такая работа, которая от стандартных документов – Генплана, ПЗЗ, достаточно сухих и лаконичных, – отличается большим погружением в материал и большей детализацией того, что нужно сделать на территории Лаишево», – прокомментировал директор Института пространственного планирования Республики Татарстан Олег Григорьев.

Документ долгосрочного пространственного планирования послужит основой для сбалансированного развития территории, совмещающей функции уникального туристско-рекреационного кластера и комфортной современной городской среды для жителей.

Скриншот презентации

«Это только разработанная градостроительная концепция, она еще не утверждена, но все к этому идет. Чтобы создать такой документ, был проделан большой пласт работы», – прокомментировала глава АИРа Талия Минуллина.

«Цель концепции – собрать единый план развития, потому что у Лаишево есть все для счастливой жизни: удачное географическое расположение, природные ресурсы, лояльные жители, древняя история и заинтересованная администрация», – сказала начальница отдела градостроительного зонирования института Ольга Беговатова.

Институт обозначил целевые показатели к 2050 году: рост от 10,7 тыс. жителей до 17 тыс., рабочих мест должно стать 8,6 тыс. вместо текущих 4,6 тыс., а жилищный фонд подрастет с нынешних 304,6 тыс. кв. метров до 614 тыс. «квадратов».

Весь проект разделен на три стратегических направления: город для жителей, место для отдыха и инструмент для инвесторов.

Скриншот презентации

Институтом предлагается построить новый центр активности на въезде в город. Сейчас есть земельный участок площадью 60 га, который находится в 50 км от Казани и в 2 км от центра Лаишево. Там могут построить стадион с концертным залом и отелем, транспортно-пересадочный узел и культурно-развлекательный центр.

На этой территории также может быть размещено жилье нового формата – 32 тыс. кв. метра в виде апартаментов или жилье повышенного класса с видом на Камское море.

Часть этой территории площадью 9,8 га могут отдать под строительство главного парка аттракционов в Татарстане, который могли бы посещать 1,2 млн человек ежегодно; киностудии, поскольку у Лаишево есть опыт с поселком Семрук, построенным для съемок сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной. Земельный участок может подойти под автокемпинг на 180-220 парковочных мест.

Скриншот презентации

Институт предлагает создать единый пешеходный променад вдоль Камского моря длиной 10 км, который будет разделен на пять зон: причальную зону, созерцательный отдых, центральную активную зону, зону тихой рекреации, зону городской набережной.

Концепцией предполагается 2-я и 3-я очереди благоустройства пляжа «Камское море». Идет обсуждение по размещению там глемпинга и созданию открытого бассейна.