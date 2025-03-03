Дискуссия об ИТ-образовании, праздник для горожан: «Школа 21» в Казани отметила пятилетие

Фото предоставила «Школа 21» в Казани

Визионерская сессия о будущем ИТ-образования, городской праздник и награждение лучших участников – казанский кампус «Школы 21» – школы цифровых технологий от Сбера – 28 февраля отметил свое пятилетие.

Празднование началось с вручения ежегодной премии «Участник года». Ее лауреатами стали 13 лучших участников «Школы 21» в Казани. Награждение провели гости и партнеры школы – представители бизнеса, индустрии и государственного сектора. Гостями церемонии стали министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин, министр земельно-имущественных отношений РТ Азат Кадыров, руководитель аппарата Исполкома Казани Булат Алеев, директора ИТ-парка имени Башира Рамеева Руслан Власов, мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков и многие другие.

«За пять лет присутствия в Татарстане мы стали одной из главных точек входа в ИТ, и лучшее доказательство этому – успехи наших участников – 700 из них трудоустроились в лучшие компании региона и страны, ведь «Школа 21» предоставляет возможность стать частью ИТ-сообщества еще во время обучения. Премия «Участник года» – еще один способ поддержать наших ребят, мотивировать их стремиться к получению знаний, и, конечно, развивать «мягкие навыки», чтобы еще больше повысить свою конкурентоспособность на рынке труда», – отметила Юлия Вершинина, директор кампуса «Школы 21» в Казани.

Фото предоставила «Школа 21» в Казани

Программу мероприятий дня продолжила визионерская сессия на тему «Трансформация образования в эпоху цифровой экономики». Ее участниками стали министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, старший управляющий директор блока «Технологий» Сбербанка Леонид Новожилов и другие спикеры. Они поговорили о том, как цифровые инструменты влияют на когнитивное развитие, какие навыки в цифровых профессиях будут востребованы через 10 лет, и как можно обеспечить доступность цифровых ресурсов для всех слоев населения. Модератором сессии стала Юлия Вершинина.

«Мы, как никто, знаем, что будущее начинается уже сейчас. Технологии постоянно развиваются, и замечательно, что на базе «Школы 21» сегодня готовят качественных ИТ-специалистов, используя основные тренды в образовании и практико-ориентированный подход. Большинство из них остается жить и работать в Татарстане. Это подтверждает правильность выбранного пути и эффективность нашей совместной работы с образовательными партнерами», – подчеркнул Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Фото предоставила «Школа 21» в Казани

После того, как сессия завершилась, во дворе кампуса «Школы 21» состоялся большой праздник, соорганизатором которого стала казанская Дирекция парков и скверов. Мероприятие, по сути, стало прологом к весенне-летней программе развития двора кампуса.

Напомним, что сегодня, 3 марта, в казанском кампусе школы стартует очередной отборочный этап для поступающих в школу – «бассейн». В рамках этого этапа участники в течение четырех недель погружаются в программирование, работают над проектами как в команде, так и индивидуально. Те, кто успешно преодолевает этот этап, зачисляются на основное обучение. Следующая возможность присоединиться к проекту и стать участником «Школы 21» откроется уже летом.

Фото предоставила «Школа 21» в Казани

«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. В настоящее время «Школа 21» представлена в 14 городах России: Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске, Ярославле, Магасе, Белгороде, Анадыре, Магадане, Челябинске, Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде. В ближайшие годы кампусы школы появятся еще в ряде регионов страны. Проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Подробнее можно прочитать здесь.

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