Дискуссия о влиянии женщин на экономический рост прошла на «КазаньФоруме»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сессия «Женский фактор экономического роста: семья, общество, будущее» прошел на площадке трека «Женский взгляд» в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В обсуждении приняли участие руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт-Милосердие» Алсу Набиева, председатель регионального отделения Союза женщин России в Татарстане и организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева, представители бизнеса, науки и общественных организаций.

Модератором встречи выступила заместитель председателя Союза женщин России по медико-социальному направлению Наталья Бондаренко.

Участники сессии обсудили роль женщин в экономическом развитии, их участие в предпринимательстве и общественной жизни, а также влияние женской занятости на социальную сферу и демографию. Отдельное внимание уделили примерам совмещения карьеры и семейной жизни, а также мерам поддержки – от государственных программ до корпоративных инициатив.

Открывая встречу, Наталья Бондаренко напомнила, что в прошлом году Союзу женщин России исполнилось 85 лет. Она отметила, что первым председателем организации была дважды Герой Советского Союза, летчик-испытатель Валентина Гризодубова, которая остается примером силы характера и патриотизма.

О роли женщин в бизнесе и развитии отношений между Россией и Пакистаном рассказала полномочный министр торговли и инвестиций посольства Пакистана Шабана Мумтаз. Она отметила, что в стране меняется отношение к участию женщин в управлении и общественной жизни.

По ее словам, женщины в Пакистане имеют право участвовать в выборах и принимать решения на законодательном уровне, а не менее 17% мест в Национальной ассамблее страны занимают женщины. Также в Пакистане работают 32 женские палаты по различным направлениям.

Зиля Валеева представила данные о вовлеченности женщин в экономику Татарстана. По ее словам, женщины составляют 53% всех работающих жителей республики. В малом и среднем бизнесе их доля достигает 41%, а среди индивидуальных предпринимателей – 41,5%. Она подчеркнула, что Татарстан входит в число лидеров среди российских регионов по росту женской предпринимательской активности.

Говоря об исторических предпосылках, Валеева отметила, что традиции женского предпринимательства в Казани формировались еще в дореволюционный период. По ее словам, вдовы и дочери купцов нередко самостоятельно управляли предприятиями и занимали руководящие должности.

Она также добавила, что современная женщина Татарстана может как строить карьеру, так и посвятить себя семье, и оба пути заслуживают уважения. По словам Валеевой, многие женщины стремятся реализоваться в профессии, оставаясь при этом матерями и сохраняя семейные ценности.

Председатель Федерации профсоюзов Татарстана и депутат Госсовета республики Елена Кузьмичева заявила журналистам, что женщин во всем мире объединяет стремление к миру, развитию социальной сферы и участию в политике. Она подчеркнула, что сегодня женщины работают практически во всех сферах экономики и занимают руководящие посты.

Отвечая на вопрос о совмещении семьи и карьеры, Кузьмичева отметила, что женщина не должна выбирать между профессиональной реализацией и семьей. По ее словам, современная женщина стремится одновременно реализовать себя как мать и как специалист.

Также в работе сессии приняли участие председатель Ассоциации деловых женщин Казахстана Гульзат Избасарова, председатель совета директоров холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» Анастасия Горелкина и председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Маньчжурии Линь Чжаося.