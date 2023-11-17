Дискуссии на Kazan Cryptoforum прошли под девизом «Регулировать нельзя помиловать»

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Стартовавший сегодня в столице Татарстана третий по счету Kazan Cryptoforum должен позволить сформулировать согласованную стратегию развития блокчейн-технологий в республике и выработать совместные подходы к внедрению блокчейн-подходов.

Основатель майнинговой компании Stella Илья Якимов, выступая на форуме, заметил, что сейчас люди стали воспринимать майнинг как полноценный бизнес, хотя раньше списывали его со счетов и не слишком доверяли.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Майнеры уже сейчас платят огромные налоги по всей стране: инвестиции около 2 млрд рублей, за электричество, за воду оплачивают порядка 3 млрд рублей, все эти платежи уже сразу идут с НДС», — отметил бизнесмен.

Участники мероприятий форума могли обозначить стратегию регулирования криптовалютной индустрии страны, а также ознакомиться с инновационными проектами, системами и сервисами, разрабатываемыми на базе блокчейн-технологий на благо граждан.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Центробанк сегодня не готов принимать криптовалюту как платежное средство внутри нашей страны, а майнинг почему-то сегодня привязывается к криптовалюте в целом, хотя стоило бы отделить», — отметил директор по развитию компании Promminer Александр Федоров.

Основная сложность этого бизнеса, по мнению Федорова, заключается в том, что майнеры готовы платить налоги и работать по правилам, но никто не хочет или не может их урегулировать и сделать полноценной отраслью промышленности. Сейчас Россия занимает второе или третье место в мире по объему майнинга.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

На форуме были продемонстрированы проекты, которые успешно внедряются или планируются к внедрению в Татарстане: «Детский цифровой рубль», «Криптомат» и другие.

Кроме того, здесь оказались представлены различные зоны отдыха и проекты от партнеров. В частности, была представлена точка продажи техники для майнинга (в среднем за год компания получает несколько миллиардов рублей).

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В зале проведения форума стоял терминал, через который абсолютно любой человек мог купить криптовалюту. Помимо прочего, через него можно автоматически завести себе криптокошелек.