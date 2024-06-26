«Дисциплина – мать победы»: в Казани прошел 76-й выпуск из Суворовского училища

Сегодня в Казанском Суворовском училище прошел торжественный 76 выпуск суворовцев. Выпускникам вручили медали «За особые успехи в учении», грамоты, аттестаты и нагрудные знаки выпускника.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Конечно, я волнуюсь перед выпуском. Учился здесь семь лет, сначала было тяжело: чужой город, расставание с родителями. Раньше даже думал, что это все того не стоит, но не сейчас», – рассказал выпускник Казанского Суворовского военного училища, вице-сержант Захир Абдулаев.

Сегодня важный день, как для самих курсантов, так и для их родителей, преподавателей. Волнение и радость смешались на лицах. Сегодня выпускников поддерживала гордость в глазах родителей.

«Семь лет назад он поступил в Суворовское училище, приехав из космической столицы – города Байконур. Семь лет упорного труда, переживаний. Наш сын возмужал, окреп и теперь вступает во взрослую жизнь. Конечно, нам, как родителям, было очень тяжело, переживали. Но мы очень благодарны отцам командирам, взявшим над ним опеку. Сейчас мы очень гордимся им», – сказал отец сегодняшнего выпускника, Дмитрия Муратова, Михаил Муратов.

На этот день запланированы несколько мероприятий. Они делятся на две части: официальная и неофициальная. Официальная часть с утра: небольшое представление, вручение нагрудных знаков и медалей, открытие монумента с фамилиями выпускников и последний строевой шаг по плацу. Неофициальная часть – вечерняя поездка в ресторан с родителями.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Поздравить выпускников сегодня пришел сам Суворов. Со сценкой выступили актеры, один из них играл роль Александра Суворова. Он похвалил ребят за упорство и дал наставления на дальнейший путь.

Но не только выпускникам тяжело прощаться сегодня с уже ставшим родным училищем, но и преподавателям. Тяжело отпускать учеников во взрослую жизнь. Долгие семь лет они растили и воспитывали из них мужчин, а сегодня с теплотой вспоминают, какими они были мальчиками.

«Тяжело отпускать ребят. Все талантливые, способные. Мы сожалеем о том, как быстро летит время. Мы можем пожелать им удачи. Тем, кто пойдет в вузы – стать отличными специалистами, тем, кто будет защищать Родину – стать отличными воинами», – сказал комендант училища, подполковник Валерий Басов.

В этом году среди выпускников – восемь курсантов, закончивших с золотой медалью, трое с серебряными. Кроме них есть и спортсмены, разрядники и кандидаты в мастера спорта. Ребята совершенствуются каждый год. На все вопросы о том, каким образом они достигают таких высот, ребята отвечают: дисциплина. Это первое, чему учат в Казанском Суворовском училище.

«Дисциплина – мать победы», – поделился своим любимым девизом вице-сержант Захир Абдулаев.