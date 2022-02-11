Дирижер Валерий Гергиев заразился Covid-19

У дирижера Валерия Гергиева и пианиста Даниила Трифонова подтвердился коронавирус. Из-за этого в Риме отменен концерт Мариинского театра, который должен был пройти в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Национальной академии Святой Цецилии.

«В связи с подтверждением положительного результата на Covid-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра, запланированный на завтра, в субботу, 12 февраля, в 20.30, отменяется», — говорится в сообщении.

Помимо этого, будет отменен концерт с участием Трифонова и пианиста Сергея Бабаяна. Уточняется, что зрители смогут вернуть деньги за билеты на мероприятие.