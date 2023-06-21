Дирижер оркестра Росгвардии РФ: «Мы поем в госпиталях, даже когда перед нами один боец»

В Казани выступил Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением Виктора Елисеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Песне на татарском аплодировали стоя

В предыдущий раз коллектив приезжал в Татарстан в 2018 году. Накануне, как и пять лет назад, зал БКЗ им. Салиха Сайдашева был полон. И так же, как и в прошлый раз почетным гостем концерта стал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева – один из крупнейших в России среди армейских музыкальных и хореографических коллективов.

Почетным гостем концерта стал Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас в коллективе порядка 250 артистов, и он постоянно пополняется новыми участниками из детского ансамбля Росгвардии. Дети поют в хоре, танцуют балет и играют в оркестре. Большинство юных артистов – это дети росгвардейцев, сотрудников МВД и других силовых структур РТ.

В этот раз, выступив предварительно в Нижнекамске, Набережных Челнах, артисты приехали в Казань. Правда, программа в столице оказалось короче, в нее не вошла одна из двух татарских композиций – казанский зритель не услышал в исполнении «елисеевцев» песню «Ак идель каты ага». Зато зрители стоя аплодировали после исполнения песни «Мин яратам сине, Татарстан».

«По протоколу пришлось сократить немного программу. Но она все равно стала квинтэссенцией всех тех произведений, которые мы создали за эти 50 лет. Конечно, все произведения не могут войти, естественно. Но те, что мы решили включить сегодня, соответствуют нашим солистам, балетной группе и так далее», – рассказал руководитель ансамбля Росгвардии.

Фишка коллектива – исполнять песни на языке народов, которые их принимают Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фишка коллектива – куда бы они не приезжали, везде исполняют песни народов, которые их принимают. В 2018 году, когда артисты приехали в Татарстан в первый раз, они исполнили легендарную «Эпипе». В этот раз для татарстанского зрители подготовили сразу два новых номера, поделился дирижер.

«Я благодарен Богу, что у нас много артистов из Татарстана»

«Любое произведение требует определенного времени, слава Богу у нас в хоре есть ребята татарской национальности, очень хорошие, кстати, ребята. Я вообще благодарен Богу, что у нас на протяжении многих лет было достаточно много артистов из Татарстана. Это очень хорошие работники, честные труженики. Вот они помогают по текстам. Ну и потом практика и опыт помогают. Мы выезжаем в любую страну и обязательно исполняем произведение на языке того народа, к кому мы едем. Вот например в Китай мы 15 раз выезжали и 15 новых песен туда привозили, тоже самое в Северной Корее, Европе. В любых странах», – поделился Виктор Елисеев.

«В Китай мы 15 раз выезжали и 15 новых песен туда привозили, тоже самое в Северной Корее, Европе» Фото: kremlin.ru

Генерал-майор не смог сразу вспомнить, сколько иностранных языков им пришлось освоить, чтобы исполнять песни на гастролях.

«Давайте посчитаем. Европа – это французский, английский, немецкий, венгерский, польский, болгарский. Китай – 15 песен, Северная Корея – 17 произведений. В Алжире мы пели, в Португалии, Испании. Мы посетили уже 90 стран. Если сложить все цифры, то в Германии мы прожили полтора года. Гастроли были и по полгода. Во Франции за последние десять лет мы дали 440 концертов. Были и в Австралии, в Мексику поехали на 20 концертов, а задержались на 91 концерт. И это каждый год обязательно 45-50 концертов», – рассказывает Виктор Елисеев.

Встречают оркестр везде хорошо, заверил руководитель ансамбля. За рубежом аудитория преимущественно состоит из местных жителей.

Встречают коллектив везде хорошо, заверил руководитель ансамбля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Коллектив постоянно работает, трудится. Постоянно командировки. Ну а как? Без этого и жить неинтересно, мы уже привыкли к этому. Вот сейчас приедем из Татарстана, поедем в Сасово, это родина нашего директора – Виктора Васильевича Золотова. Потом отпуск. А потом опять начнутся выезды: Мурманск, Санкт-Петербург, Архангельск», – рассказал Виктор Елисеев.

«Мы все понимали, что Россия очень нужна и Донецку, и Луганску»

Поездки в зону СВО для военного оркестра обычное дело. Основная задача – поддерживать боевой дух бойцов и, конечно же, не забывать о мирном населении.

«На Донбассе неоднократно были и сейчас выезжаем туда. Мы ездим туда не всем коллективом. Солисты выезжают, инструменталисты. Это постоянно, это необходимо. На Донбассе мы дважды были с Иосифом Кобзоном, тогда весь коллектив выезжал. Это было после 2014 года, когда самая война шла, обстреливали», – вспоминает руководитель ансамбля.

Виктор Елисеев говорит, что опасные ситуации в таких поездках всегда сопровождают.

«Я вспоминаю первый концерт на Донбассе. Перед выступлением мы с Иосиф Кобзоном решили выйти на улицу, посмотреть какая ситуация и обомлели: там около трех тысяч жителей стояли около концертного зала и ждали, чтобы кого-то увидеть из артистов. И вот они увидели, что выходит Иосиф, все к нему побежали, так трогательно было. Его все хотели обнять, потрогать. Руки целовали. Действительно была большая огромная надежда у людей, что Иосиф им чем-то поможет. И к нам такое же трепетное отношение», – вспоминает дирижер.

Совсем недавно артисты вернулись из зоны СВО и скоро поедут туда снова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Елисеев рассказывает, что с артистами часто общался Александр Захарченко. Они старались дать как можно больше концертов.

«Обстановка была очень интересная. Мы все понимали, что Россия очень нужна и Донецку, и Луганску, и самое главное – людям, которые населяют эти районы. А сейчас мы в основном для солдат даем концерты», – говорит он.

Из зоны СВО артисты вернулись совсем недавно и скоро поедут туда снова.

«Мы приносим от страны какие-то важные весточки и говорим в них – вы нам нужны, мы вас любим, мы вас никогда не предадим, мы все время с вами. И естественно, как они могут нас принимать? Они нас ждут, смотрят на нас, они надеются. Это очень тонкая материя. Еще во времена Великой Отечественной Войны создавались артистические бригады, чтобы выступать перед военными на фронте и так далее. Это огромная поддержка государства для них. Поэтому всегда это очень трогательно, когда мы даем концерты», – рассказывает генер-майор.

Выступают артисты ансамбля обязательно и перед раненными – перед теми, кто нуждается в поддержке, возможно, больше остальных. Росгвардейцы устраивают для них концерты прямо в госпиталях, на мгновение превращая больничные палаты в концертные залы.

«У нас есть такой принцип – артисты хотят добраться до каждого военного и выступают вне зависимости то того, сколько перед ними человек. Пусть даже один раненый лежит. Мы приезжаем и говорим: ‘’Мы тебя любим, выздоравливай быстрее, у тебя все будет хорошо’’. Какие-то обязательно хорошие слова стараемся сказать», – поделился руководитель коллектива.

После начала СВО артисты добавили военные песни в репертуар, а некоторые, наоборот, исключили Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После начала СВО артисты кардинально поменяли свой репертуар. Добавили военные песни, какие-то исключили совсем.

«В этот раз мы не возим на английском языке ничего, хотя у нас полно произведений популярных. И вы знаете, что в свое время мы исполняли композицию “Get Lucky”, с которой нас взяли с Сочи на открытие Олимпиады. Сейчас я что-то принципиально не хочу петь на иностранном языке. Ну тогда это была одна обстановка, а сейчас я просто не хочу, мне претит это, внутренний какой-то запрет», – размышляет Виктор Елисеев.

Прекратились и поездки за рубеж, но артистов это не огорчает, говорит Виктор Елисеев. А вот дружественный Китай снова ждет – командировка в эту страну планируется в конце года. Видимо, придется выучить новую – шестнадцатую композицию.

«Русский – самый лучший воин, это признали во всем мире»

В завершении беседы, Виктор Елисеев передал пожелания всем, кого коснулась СВО.

«Я хочу пожелать всем нам терпения, крепости духа, веры и победы! Бог даст, потому что наше дело – правое!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас племянница вышла замуж за парня, который служит в ОМОН. И вот он только что приехал с передовой. Понимаете, каково наше настроение, когда мы молимся и держим руки, чтобы ничего с ним не случилось? Вот так же всем надо держаться и поддерживать всячески. Вот наш ансамбль, об этом обычно не говорят, но мы собрали деньги и купили для детей игрушки, для солдат – теплые вещи и необходимое, что нужно на фронте. Каждый человек сегодня, считаю, должен быть собран и думать об этом», – сказал Виктор Елисеев.

Руководитель ансамбля признается, что никак не может избавиться от привычки по двадцать раз в день смотреть выпуски новости, в ожидании хороших известий с передовой.

«Наши – молодцы! Знаете, русский – самый лучший воин, это признали во всем мире. И конечно, мы победим! У нас других мыслей даже нет, мы выиграем эту войну. Вы же видите, нацисты – это звери. Люди, которые ненавидят, хотят убивать, а мы-то их жалеем. Я жалею, что погибают наши братья по крови, славяне, молодые ребята – есть такой правитель, Зеленский, который их на убой ведет. Это ужасно. Как земля носит этого человека? Я хочу пожелать всем нам терпения, крепости духа, веры и победы! Бог даст, потому что наше дело – правое!» – заключил Виктор Елисеев.