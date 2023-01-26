Директору татарстанской фирмы грозит срок за уклонение от уплаты 89 млн рублей налогов

При проведении выездной налоговой проверки сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с региональным управлением налоговой службы выявили факт уклонения от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские выяснили, что с 2018 по 2019 год директор татарстанской фирмы вносил в декларации по НДС и налогу на прибыль ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с несколькими организациями. Таким образом он уклонился от уплаты налогов на сумму, превышающую 89 миллионов рублей.

На основании собранных материалов в СУ СК РФ по РТ было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Максимальное наказание, которое предусматривают санкции этой статьи, - лишение свободы на срок до шести лет.