Директору Алексеевского молочного завода грозит штраф за сброс сточных вод

Прокуратура Алексеевского района выявила и пресекла незаконный сброс сточных вод. Инцидент произошел в конце июля, когда было обнаружено, что ООО «Алексеевский молочный завод» осуществляет сброс неочищенных стоков на территорию соседнего частного домовладения, сообщили в ведомстве.

Надзорное ведомство оперативно отреагировало на ситуацию. Совместно со специалистами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан были приняты меры по прекращению незаконного сброса.

По итогам проведенной проверки прокуратура инициировала административное производство в отношении директора предприятия, а именно о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при сбросе производственных отходов.

Согласно действующему законодательству, за данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа. Размер взыскания может составить от 10 до 30 тысяч рублей.