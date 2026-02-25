Директоров двух УК из Нижнекамска оштрафовали на 150 тысяч рублей плохую уборку снега

Директоров двух Нижнекамских управляющих компаний оштрафовали за плохую уборку снега и наледи.

Как сообщают в прокуратуре РТ, нарушения обнаружили во время проверки. Сугробы не убирались ни на тротуарах, ни на козырьках подъездов. Кроме того, на придомовой территории нашли наледь, которую не посыпали песком, что создавало опасность для жизни и здоровья местных жителей.

На директоров составили протоколы и оштрафовали на 150 тысяч рублей.