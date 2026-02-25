news_header_top
Происшествия 25 февраля 2026 19:50

Директоров двух УК из Нижнекамска оштрафовали на 150 тысяч рублей плохую уборку снега

Директоров двух Нижнекамских управляющих компаний оштрафовали за плохую уборку снега и наледи.

Как сообщают в прокуратуре РТ, нарушения обнаружили во время проверки. Сугробы не убирались ни на тротуарах, ни на козырьках подъездов. Кроме того, на придомовой территории нашли наледь, которую не посыпали песком, что создавало опасность для жизни и здоровья местных жителей.

На директоров составили протоколы и оштрафовали на 150 тысяч рублей.

#прокуратура рт #нижнекамск #уборка снега
