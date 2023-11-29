Директором института «ТатНИПИнефть» назначен выходец из «Газпрома»

Фото: пресс-служба ПАО "Татнефть"

Директором института «ТатНИПИнефть» стал доктор технических наук, профессор Андрей Пименов. Соответствующий приказ подписал генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, сообщает Telegram-канал компании.

Андрей Пименов родился в 1978 году. В 1998-м окончил Самарский муниципальный университет Наяновой по специальности «Биология», там же поступил в аспирантуру.

Последовательно работал руководителем Центра испытания строительных материалов «Самарадопроект ДВИ», главным консультантом Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, проректором Самарского государственного технического университета.

Затем трудился на посту руководителя центра «Газпромнефть-Промышленные инновации» по направлениям зеленых технологий, мало-и среднетоннажной химии. С января 2023 года был советником генерального директора и руководителем Центра инновационных газохимических технологий «Газпром ВНИИГАЗ».

Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти («ТатНИПИнефть») ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина был создан в 1956 году для научного обеспечения нефтедобычи в Татарской АССР. Проектная часть института базируется в Бугульме, а научная более года назад перебралась в Альметьевск, в новый лабораторно-исследовательский корпус Высшей школы нефти.