Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Директором института «ТатНИПИнефть» назначен выходец из «Газпрома»
Директором института «ТатНИПИнефть» стал доктор технических наук, профессор Андрей Пименов. Соответствующий приказ подписал генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, сообщает Telegram-канал компании.
Андрей Пименов родился в 1978 году. В 1998-м окончил Самарский муниципальный университет Наяновой по специальности «Биология», там же поступил в аспирантуру.
Последовательно работал руководителем Центра испытания строительных материалов «Самарадопроект ДВИ», главным консультантом Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, проректором Самарского государственного технического университета.
Затем трудился на посту руководителя центра «Газпромнефть-Промышленные инновации» по направлениям зеленых технологий, мало-и среднетоннажной химии. С января 2023 года был советником генерального директора и руководителем Центра инновационных газохимических технологий «Газпром ВНИИГАЗ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»