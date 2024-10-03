Директором академии ФК «Рубин» стал Нияз Акбаров

Экс-игрока «Рубина», «Нефтехимика» и «КАМАЗа» Нияза Акбарова назначили на должность директора академии футбольного клуба Казани.

Как сообщает пресс-служба «Рубина», новый руководитель родился 16 марта 1969 года в Казани. В 18 лет он начал карьеру профессионального футболиста. Тогда Акбаров играл за клуб «Турбина» (Набережные Челны). Позже он был игроком «Рубина», «ШВСМ-СКА», «Крыльев Советов», «Нивы», «КАМАЗа», «Нефтехимика», клуба «Балаково».

В 2005-м Акбарова назначили директором центра подготовки футболистов ФК «КАМАЗ», а в 2012 году он стал руководителем центра подготовки молодых футболистов футбольного клуба «Рубин».

С 2018 года до 2021-го Акбаров занимал должность начальника департамента детско-юношеского футбола в ДЮСШ «Урал», а в 2021-м стал директором академии ФК «Химки».

С октября 2024 года – директор академии ФК «Рубин».