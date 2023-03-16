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Директора завода в РТ подозревают в том, что он скрыл от налоговой более 74 млн рублей
В Татарстане директор завода подозревается в уклонении от уплаты налогов. Схему удалось выявить благодаря совместной работе сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и регионального управления налоговой службы.
Выяснилось, что в 2017-2019 годах генеральный директор вносил в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с контрагентами. Всего ему удалось скрыть от налоговой более 74 млн рублей.
Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, речь идет о директоре ООО «Ремонтно-механический завод».
Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов».
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