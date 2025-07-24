Игорь Привалов: «Победителям Батырлара предстоит пройти 4 учебных модуля и стажировку»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа обучения победителей «Батырлар. Герои Татарстана» будет состоять из четырех этапов.

«Объем этих четырех модулей – 502 академических часа, в том числе более 100 часов стажировки в исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления. А также работа с наставниками, в число которых вошли руководитель Администрации Раиса РТ, заместители Премьер-министра РТ, заместитель председателя Госсовета РТ, руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления», – рассказал «Татар-информу» директор Высшей школы государственного и муниципального управления Приволжского федерального университета Игорь Привалов.

Первый модуль будет посвящен изучению истории России, основам государственного устройства и управления, идеологии служения и приверженности ценностям государственной и муниципальной службы. Во втором модуле участники изучат экономику, финансы и бюджет, в третьем – перейдут к вопросам управления регионом и развития территорий. Заключительный, четвертый модуль включит в себя организационные аспекты деятельности служащего – протокол, этикет, деловое письмо и освоение цифровых компетенций.

Стоит отметить, что в каждом модуле программы предусмотрены выездные мероприятия в Государственном совете РТ, Совете муниципальных образований, Иннополисе, АНО «Диалог», в учреждениях социальной сферы, на промышленных предприятиях, в органы государственной и муниципальной власти.

В программе также уделено внимание развитию управленческих компетенций участников и гибких навыков, которыми должен владеть руководитель, а именно:

создание результативной команды и работа в ней;

постановка задач, делегирование, контроль, обратная связь;

управление конфликтами;

эффективные коммуникации;

владение навыками саморегуляции.

Победители программы «Батырлар» также смогут дистанционно изучать базу знаний, просматривать видеолекции. А во время межмодульной работы они будут проходить стажировки в органах власти и местного самоуправления. В конце обучения они с наставниками будут работать над проектами, защита которых завершит обучение и станет основанием для аттестации выпускников.

Напомним, 5 июля Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с финалистами программы «Батырлар. Герои Татарстана» для подведения итогов. Он поблагодарил их за службу Родине и узнал, как будет проходить их дальнейшее обучение и сколько участников дошло до финала.