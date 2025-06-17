news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 17 июня 2025 18:57

Директора УК «Заречье» в Казани привлекли к ответственности за неисправные дымоходы

Читайте нас в
Телеграм

В домах №№ 29, 31 и 33 на улице 2-й Юго-Западной в Казани не проводились вовремя проверки вентиляционных каналов и дымоходов. За это был составлен административный протокол на директора управляющей компании «Заречье».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции РТ, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года в этих домах не делали нужные осмотры и прочистку дымоходов. А должны были – не реже трех раз в год: с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь.

УК обязана следить за состоянием общедомового имущества, обеспечивать безопасные условия проживания и содержать в порядке системы вентиляции и дымоудаления – так требуют правила.

Однако руководитель УК «Заречье» не согласился с обвинением и написал в протоколе: «Не согласны. Нет денег на проведение работ, и собственники домов не принимали решение о ремонте».

Проверки продолжаются.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Татарстане из-за циклонов до конца недели сохранится прохладная и дождливая погода

В Татарстане из-за циклонов до конца недели сохранится прохладная и дождливая погода

16 июня 2025
Глава Госавтоинспекции РТ: «До сих пор помню, как плакала мама над телом погибшего сына»

Глава Госавтоинспекции РТ: «До сих пор помню, как плакала мама над телом погибшего сына»

16 июня 2025