Директора УК «Заречье» в Казани привлекли к ответственности за неисправные дымоходы

В домах №№ 29, 31 и 33 на улице 2-й Юго-Западной в Казани не проводились вовремя проверки вентиляционных каналов и дымоходов. За это был составлен административный протокол на директора управляющей компании «Заречье».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции РТ, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года в этих домах не делали нужные осмотры и прочистку дымоходов. А должны были – не реже трех раз в год: с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь.

УК обязана следить за состоянием общедомового имущества, обеспечивать безопасные условия проживания и содержать в порядке системы вентиляции и дымоудаления – так требуют правила.

Однако руководитель УК «Заречье» не согласился с обвинением и написал в протоколе: «Не согласны. Нет денег на проведение работ, и собственники домов не принимали решение о ремонте».

Проверки продолжаются.