Директора УК накажут за падение снега с крыши на мать с ребенком на проспекте Победы

Директора управляющей компании накажут за падение снега на мать с ребенком у одного из домов на проспекте Победы.

Ранее в соцсетях распространялось видео, как мать заходила в подъезд со своим сыном. Ребенок немного отстал, однако женщина, почувствовав неладное, схватила сына на руки и увернулась от падающей снежной массы.

Как сообщают в прокуратуре РТ, была организована проверка. Против директора и самой УК были возбуждены административные дела, а также представление об устранении нарушений.

Компании грозит штраф 300 000 рублей, а директору – снятие с должности.