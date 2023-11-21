Директора «Татнефти» рекомендовали выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года

Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 62,71 рубля на одну акцию. Уточняется, что размер дивидендов определили, учитывая выплату за первое полугодие, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Собрание акционеров по поводу утверждения дивидендов запланировано на 22 декабря (голосование пройдет заочно). Список лиц, которые получат данные выплаты, установят 9 января.

Напомним, что ранее нефтяная компания Татарстана платила 27,54 рубля на одну акцию – это были дивиденды за первые полгода 2023-го. Дивиденды же за третий квартал текущего года могут составить 35,17 рубля за каждую ценную бумагу.