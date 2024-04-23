Директора «Татнефти» определились с финальными дивидендами за 2023 год

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить 25,17 рубля на акцию – это будут финальные дивиденды за 2023-й, определенные по итогам 4 квартала прошлого года, говорится в принятом решении. Отмечается, что данный размер доли от прибыли относится как к обыкновенным, так и привилегированным ценным бумагам.

Уже 3 июля ожидается «дивидендная отсечка» (определят лиц, которые имеют право на получение выплат). Годовое собрание акционеров, на котором одобрят рекомендацию директоров, должно пройти 14 июня.

Отметим, что при текущей стоимости акций «Татнефти» (719 рублей) дивдоходность составит 3,5%.

Напомним, ранее «Татнефть» платила 35,17 рубля на акцию – это были дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года.

Добавим, что, согласно дивидендной политики, «Татнефть» направляет на выплаты своим акционерам не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО (зависит от того, где результаты больше). В 2023-м лучшие результаты показал отчет по МСФО (287,9 млрд рублей или +1,2%).

Большая часть акций нефтянки, по данным уставного капитала, принадлежит Республике Татарстан (более 34% обыкновенных ценных бумаг компании).