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Директора татарстанской торговой фирмы обвиняют в неуплате 66 млн рублей налогов
В Татарстане директора фирмы «Арсенал Элком» обвиняют в неуплате 66 млн рублей налогов, сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, с 2018-го по 2019 год мужчина внес ложные сведения в декларации, уклонившись от уплаты НДС на 66 млн рублей.
Как сообщили в СК РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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