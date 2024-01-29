Директора татарстанской торговой фирмы обвиняют в неуплате 66 млн рублей налогов

В Татарстане директора фирмы «Арсенал Элком» обвиняют в неуплате 66 млн рублей налогов, сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, с 2018-го по 2019 год мужчина внес ложные сведения в декларации, уклонившись от уплаты НДС на 66 млн рублей.

Как сообщили в СК РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.