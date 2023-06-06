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Директора татарстанской стройфирмы подозревают в уклонении от уплаты 216 млн рублей налог
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В Татарстане 66-летнего директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно со следователями, с 2017-го по 2020 год мужчина вносил в налоговые декларации ложные данные о работе с 19 контрагентами.
Таким образом директор организации уклонился от уплаты налогов на 216 млн рублей
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