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Происшествия 6 июня 2023 17:54

Директора татарстанской стройфирмы подозревают в уклонении от уплаты 216 млн рублей налог

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В Татарстане 66-летнего директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно со следователями, с 2017-го по 2020 год мужчина вносил в налоговые декларации ложные данные о работе с 19 контрагентами.

Таким образом директор организации уклонился от уплаты налогов на 216 млн рублей

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