Директора татарстанской компании подозревают в неуплате 80 млн рублей налогов

Гендиректора татарстанской компании «Фортресс-Д» подозревают в уклонении от уплаты 80 млн руб. налогов. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, в 2021 году руководитель фирмы вносил в налоговые декларации сведения о фиктивных сделках с 9 контрагентами. В результате 43 – летний гендиректор уконился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 80 млн рублей.

Злоумышленника удалось задержать благодаря совместной работе с экономическими полицейскими и сотрудниками налоговой службы Татарстана.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.