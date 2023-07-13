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Директора татарстанской компании подозревают в неуплате 80 млн рублей налогов
Гендиректора татарстанской компании «Фортресс-Д» подозревают в уклонении от уплаты 80 млн руб. налогов. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по РТ.
По версии следствия, в 2021 году руководитель фирмы вносил в налоговые декларации сведения о фиктивных сделках с 9 контрагентами. В результате 43 – летний гендиректор уконился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 80 млн рублей.
Злоумышленника удалось задержать благодаря совместной работе с экономическими полицейскими и сотрудниками налоговой службы Татарстана.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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