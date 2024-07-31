Директора татарстанской фирмы заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 36 млн

Директор фирмы в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов на более чем 36 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По данным правоохранителей, 39-летний бизнесмен с 2020 по 2022 год намеренно уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, общая сумма которых превышает 36 млн рублей. Он делал это, предоставляя в налоговые декларации и другие документы ложную информацию о фиктивных отношениях с различными организациями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией». В отношении фигуранта рассматривается вопрос о выборе меры пресечения.

Сейчас проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела.