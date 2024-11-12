Директора татарстанской фирмы заподозрили в неуплате 24 млн налогов

В Татарстане директор компании «Щисто» предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы бизнесмен вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных сделках с 50 контрагентами. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС на 24 млн рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого и его супруги на сумму более 32 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.