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Директора татарстанской фирмы заподозрили в неуплате 24 млн налогов
В Татарстане директор компании «Щисто» предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, с 2018 по 2020 годы бизнесмен вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных сделках с 50 контрагентами. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС на 24 млн рублей.
В целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого и его супруги на сумму более 32 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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