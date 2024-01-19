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Руc Тат
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Происшествия 19 января 2024 17:09

Директора татарстанской фирмы подозревают в уклонении от уплаты 45 млн рублей налогов

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Против 42-летнего директора «Все для дорожного строительства» возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, совместно с сотрудниками ФНС по РТ и следствием, мужчина внес в налоговые декларации ложные сведения, уклонившись таким образом от уплаты НДС на 45 млн рублей.

В данный момент ведется расследование.

#уклонение от уплаты налогов
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