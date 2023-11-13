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Директора татарстанской фирмы подозревают в уклонении от уплаты 33 млн рублей налогов
В Татарстане 46-летнего директора местной фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Как полагает следствие, с 2018-го по 2020 год руководитель предприятия, которое занимается строительными работами, вносил в декларации ложную информацию о работе с 14 контрагентами. Таким образом ему удалось уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организации на 33 млн рублей.
Противоправная деятельность была установлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно со специалистами Федеральной налоговой службы и следователями.
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