Директора татарстанской фирмы подозревают в уклонении от уплаты 33 млн рублей налогов

В Татарстане 46-летнего директора местной фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с 2018-го по 2020 год руководитель предприятия, которое занимается строительными работами, вносил в декларации ложную информацию о работе с 14 контрагентами. Таким образом ему удалось уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организации на 33 млн рублей.

Противоправная деятельность была установлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно со специалистами Федеральной налоговой службы и следователями.