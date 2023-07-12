Директора татарстанской фирмы обвиняют в неуплате более 46 млн налогов

Главу одной из фирм Татарстана подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 46 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следователей, в период с 2017 по 2020 годы руководитель вносил ложные сведения о фиктивных сделках с 23 контрагентами. В результате директор фирмы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 46 млн рублей.

Злоумышленника удалось задержать благодаря совместной работе с экономическими полицейскими и сотрудниками налоговой службы Татарстана.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведены обыски в жилище директора, а также в офисных помещениях. Изъяты необходимые документы и техника.