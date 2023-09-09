Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Директора стройфирмы из Тукаевского района будут судить за присвоение 300 тыс. рублей
В Татарстане дииректора Службы капитального строительства Тукаевского муниципального района будут судить за присвоение денежных средств.
По версии следователей, с 2019-го по 2023 год мужчина не согласовывая с исполкомом района и без каких-либо оснований 13 раз незаконно издал приказы о премировании себя в связи с праздниками.
В итоге за указанный период он причинил организации ущерб в 300 тысяч рублей.
Злоумышленника вычислили следователи совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа