Директора стройфирмы из Тукаевского района будут судить за присвоение 300 тыс. рублей

В Татарстане дииректора Службы капитального строительства Тукаевского муниципального района будут судить за присвоение денежных средств.

По версии следователей, с 2019-го по 2023 год мужчина не согласовывая с исполкомом района и без каких-либо оснований 13 раз незаконно издал приказы о премировании себя в связи с праздниками.

В итоге за указанный период он причинил организации ущерб в 300 тысяч рублей.

Злоумышленника вычислили следователи совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.