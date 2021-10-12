Директора стройфирмы из Казани обвиняют в мошенничестве на 700 тысяч рублей

По версии следствия, в 2015-2016 годах 56-летний директор одной из организаций выполнял подрядные работы по ремонту в зданиях Казанского государственного медицинского университета МЗ РФ по улицам Пионерской и Кирпичникова.

При этом он изначально не собирался выполнять работы, которые были указаны в договоре, в полном объеме. К тому же, для ремонта помещений он привлек пока неустановленных наемных рабочих. После этого он внес в документы ложные сведения о проделанной работе, значительно завысив их стоимость.

В результате ущерб университету составил более 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело постатье «Мошенничество». Директор фирмы признал свою вину, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.