Директора стройфирмы и его зама будут судить в РТ за махинации на сотни млн

Уголовное дело о многомиллионных махинациях передано в Советский районный суд Казани. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Обвиняемые – 41-летний и 43-летний жители столицы РТ. В зависимости от роли и степени участия им вменяют уклонение от уплаты налогов, а также неправомерный оборот средств платежей. Оба преступления, по версии следствия, были совершены по предварительному сговору.

Согласно данным следствия, директор ООО «СК Профессионал» и его заместитель в период с 1 января 2020 года по 25 декабря 2023 года уклонились от уплаты НДС в сумме 39 млн рублей. Для этого они намеренно вносили в налоговые декларации за 1–4 кварталы 2020, 2021 и 2022 годов ложные сведения. Помимо этого, директор стройфирмы и его зам изготовили поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств на общую сумму 195,9 млн рублей на расчетные счета 131 юрлица.

Вину фигуранты дела признали лишь частично, ущерб не возместили. На их недвижимость, автомобили и банковские счета наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества – более 64 млн рублей.