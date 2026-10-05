Директора стройфирмы будут судить в Казани за многомиллионные махинации

В Казани будут судить учредителя ООО «СК Экострой» и директора данной фирмы, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Обвинение предъявлено троим местным жителям, говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, в период с 16 сентября 2020 года по 25 января 2022 года учредитель и директор ООО «СК Экострой» внесли заведомо недостоверные сведения в налоговые декларации. Благодаря этому они смогли уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 47,7 млн рублей и налога на прибыль за 2020 год в размере 23 млн рублей.

Помимо этого, в период с 16 января 2020 года по 28 сентября 2022 года злоумышленники изготовили поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств на сумму 570 млн рублей на расчетные счета 5 юридических лиц.

Причиненный ущерб обвиняемые не возместили, на их имущество стоимостью 110 млн наложен арест. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города.