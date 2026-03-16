Происшествия 16 марта 2026 19:53

Директора спорткомплекса из РТ будут судить за несоздание условий для инвалидов

Директора спортивного комплекса из Лениногорского района РТ будут судить за отсутствие условий для инвалидов на вверенном ему объекте.

«Как показала проверка, в нарушение закона руководством объекта не в полной мере обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов к инфраструктуре спортивного учреждения», – сообщает прокуратура РТ.

Ведомство внесло представление об устранении нарушений, дело направлено в суд. Директору грозит штраф до 30 тысяч рублей.

#Прокуратура РТ #инвалиды #Лениногорск
