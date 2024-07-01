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Директора школ, в которых работают лучшие учителя РТ-2023, получат выплату
Руководители ряда татарстанских школ получат единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей. Речь идет о таких образовательных учреждениях, в которых работают победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям РТ в 2023 году за достижения в педагогической деятельности.
Постановление Правительства РТ подписал и.о. Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Уточняется, что выплата производится «для поддержки лидеров образования, распространения передового управленческого и педагогического опыта, повышения качества образования и заработной платы педагогических работников».
Минобрнауки РТ в 60-дневный срок поручено разработать и утвердить порядок предоставления выплат.
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