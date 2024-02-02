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Директора «Северстали» рекомендовали к выплате дивиденды за 2023 год
Совет директоров компании «Северсталь» рекомендовал выплатить дивиденды – 191 рубль на каждую ценную бумагу. Дата «дивидендной отсечки» (когда закрывают реестр для выплаты дивидендов) – 18 июня 2024 года, пишет ТАСС.
Уточняется, что дивиденды еще предстоит утвердить основным акционерам. Соответствующее собрание организуют 7 июня 2024 года.
Отметим, что при текущей стоимости акций «Северстали» (1645 рублей) дивидендная доходность составит около 11,6%.
Напомним, что до этого генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев говорил, что компания может выплатить дивиденды в 2024 году, так как у российского «металлурга» довольно серьезная финансовая устойчивость.
Последний раз компания платила своим акционерам 85,93 рубля на акцию – это были дивиденды по итогам девяти месяцев 2021-го.
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