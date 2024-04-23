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Директора «Северстали» рекомендовали дивиденды за 1 квартал 2024-го
Совет директоров компании «Северсталь» рекомендует выплатить 38 рублей дивидендов на одну акцию своим акционерам. Данная доля от прибыли определена по итогам работы 1 квартала 2024 года, следует из решения.
Рекомендуемая директорами дата «дивидендной отсечки» (в этот день определят лиц, имеющих право на получение выплат) – 18 июня.
Отметим, что при текущей стоимости акций (1862 рубля) дивидендная доходность составит около 2% годовых.
Ранее директор компании Александр Шевелев заявлял, что «Северсталь» собирается снова платить дивиденды каждый квартал, так как денежный поток у «металлурга» стабилизировался, а долговая нагрузка находится на комфортном уровне.
Добавим, что директора «Северстали» до этого уже рекомендовали выплатить своим акционерам 191,5 рубля на каждую ценную бумагу – это объявленные дивиденды по итогам работы компании за весь 2023 год. При этом дивдоходность на данный момент составляет 10,35%. Дивидендная отсечка в данном случае – 17 июня 2024-го.
Напомним также, что по итогам I квартала чистая прибыль «Северстали» по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) увеличилась до 47,6 млрд рублей (+13%), а свободный денежный поток – до 33,1 млрд рублей (+33%). Показатель EBITDA вырос за год на 25%.
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