Директора сельхозпредприятия из РТ подозревают в невыплате 3 млн руб. зарплаты

В Арском районе директора сельскохозяйственного предприятия подозревают в невыплате зарплат, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 57-летний мужчина с июня по сентябрь не платил 32 работникам. Долг составил более 3 млн рублей.

При этом поступавшие на расчетный счет организации средства расходовались на финансово-хозяйственную деятельность организации и погашение иных платежей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предпринимаются меры по обеспечению погашения имеющейся задолженности.