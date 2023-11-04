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Директора сельхозпредприятия из РТ подозревают в невыплате 3 млн руб. зарплаты
В Арском районе директора сельскохозяйственного предприятия подозревают в невыплате зарплат, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 57-летний мужчина с июня по сентябрь не платил 32 работникам. Долг составил более 3 млн рублей.
При этом поступавшие на расчетный счет организации средства расходовались на финансово-хозяйственную деятельность организации и погашение иных платежей.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предпринимаются меры по обеспечению погашения имеющейся задолженности.
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