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Директора «Роснефти» рекомендовали выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал общему собранию акционеров компании выплатить 30,77 рубля дивидендов на одну акцию. Размер доли от чистой прибыли определен по результатам работы 9 месяцев 2023 года, следует из центра раскрытия корпоративной информации.
Предварительная дата «отсечки» — 11 января 2024 года. Дивиденды должны прийти держателям акций позднее 15 февраля 2024 года.
«На выплату промежуточных дивидендов ПАО "НК "Роснефть" рекомендовано направить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО», — уточняется на портале.
Отметим, что, согласно данным на Мосбирже, акции компании стоят 591 рубль. При такой стоимости дивидендная доходность составит 5,2%.
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