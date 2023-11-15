Директора «Роснефти» рекомендовали выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал общему собранию акционеров компании выплатить 30,77 рубля дивидендов на одну акцию. Размер доли от чистой прибыли определен по результатам работы 9 месяцев 2023 года, следует из центра раскрытия корпоративной информации.

Предварительная дата «отсечки» — 11 января 2024 года. Дивиденды должны прийти держателям акций позднее 15 февраля 2024 года.

«На выплату промежуточных дивидендов ПАО "НК "Роснефть" рекомендовано направить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО», — уточняется на портале.

Отметим, что, согласно данным на Мосбирже, акции компании стоят 591 рубль. При такой стоимости дивидендная доходность составит 5,2%.