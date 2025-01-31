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Происшествия 31 января 2025 12:34

Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках, ему грозит до 15 лет

Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова по статье о наркотиках.

Как сообщает ТАСС, Гребенникову вменяют «Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Ему грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Арестовали Гребенникова 25 января, решение суда вступило в законную силу.

РАЭК – некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков интернет-отрасли, в числе прочего организатор «Премии Рунета».

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