Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о наркотиках, ему грозит до 15 лет
Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова по статье о наркотиках.
Как сообщает ТАСС, Гребенникову вменяют «Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Ему грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.
Арестовали Гребенникова 25 января, решение суда вступило в законную силу.
РАЭК – некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков интернет-отрасли, в числе прочего организатор «Премии Рунета».