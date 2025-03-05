Директора одного из МУП в Татарстане ждет суд за липовый договор на 1,3 млн рублей

В Татарстане директор одного из муниципальных унитарных предприятий Черемшанского района под видом заключения договоров на поставку пескосоляной смеси перечислил предпринимателю более 1,3 млн рублей, которые последним были обналичены и возвращены директору.

При этом условия договоров не выполнялись, поставка пескосоляной смеси для нужд МУП не осуществлялась.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь татарстанцу грозит лишение свободы на срок до десяти лет.