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Происшествия 5 марта 2025 15:54

Директора одного из МУП в Татарстане ждет суд за липовый договор на 1,3 млн рублей

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В Татарстане директор одного из муниципальных унитарных предприятий Черемшанского района под видом заключения договоров на поставку пескосоляной смеси перечислил предпринимателю более 1,3 млн рублей, которые последним были обналичены и возвращены директору.

При этом условия договоров не выполнялись, поставка пескосоляной смеси для нужд МУП не осуществлялась.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь татарстанцу грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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