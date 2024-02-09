Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Директора «Новатэка» рекомендовали выплатить дивиденды акционерам компании
Совет директоров компании «Новатэк» рекомендовал выплатить дивиденды своим акционерам по итогам работы 2023 года.
По данным из опубликованного документа, выплаты на каждую ценную бумагу - 44,09 рубля (не считая промежуточных дивидендов за первые полгода 2023-го).
«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 марта 2024 года», – говорится в сообщении.
Рекомендацию директоров еще предстоит одобрить акционерам. Принимать бюллетени для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) будут до 15 марта 2024 года, следует из другого документа компании.
Напомним, ранее по акциям «Новатэка» выплачивали 34,5 рубля на акцию – это и были дивиденды за первое полугодие прошлого года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»