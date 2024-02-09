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Экономика 9 февраля 2024 17:55

Директора «Новатэка» рекомендовали выплатить дивиденды акционерам компании

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Совет директоров компании «Новатэк» рекомендовал выплатить дивиденды своим акционерам по итогам работы 2023 года.

По данным из опубликованного документа, выплаты на каждую ценную бумагу - 44,09 рубля (не считая промежуточных дивидендов за первые полгода 2023-го).

«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 марта 2024 года», – говорится в сообщении.

Рекомендацию директоров еще предстоит одобрить акционерам. Принимать бюллетени для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) будут до 15 марта 2024 года, следует из другого документа компании.

Напомним, ранее по акциям «Новатэка» выплачивали 34,5 рубля на акцию – это и были дивиденды за первое полугодие прошлого года.

#дивиденды #акции #совет директоров
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