Директора «Новабев групп» рекомендовали финальные дивиденды по итогам 2023 года

Совет директоров «Новабев групп» (бывшая «Белуга») рекомендовал акционерам компании выплатить 225 рублей дивидендов на одну акцию. Это будут финальные дивиденды по итогам 2023 года, говорится в сообщении производителя алкоголя.

Отметим, что при текущей стоимости ценных бумаг (5 775 рублей) дивидендная доходность составит 3,9%.

В общей сложности на выплаты своим акционерам компания планирует направить 2,75 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям.

Уточняется, что если акционеры утвердят рекомендованный размер выплат, то общий размер дивидендов за год составит 680 рублей (это 11,78% дивидендной доходности). Напомним, ранее компания выплачивала 320 и 135 рублей – это были дивиденды за 1 полугодие и 3 квартал 2023-го соответственно.

Также в компании подчеркнули, что по итогам работы 2023 года итоговая сумма, направленная на дивиденды, может составить 8,06 млрд рублей, или 100% чистой прибыли Novabev Group по МСФО за 2023 год. Добавим, что по итогам 9 месяцев работы в 2023 году на выплату дивидендов направили 5,3 млрд рублей.

«Рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2023 года составит 9%», - говорится в сообщении.

Годовое общее собрание акционеров пройдет 25 апреля 2024 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 13 мая 2024 года.