Директора нижнекамской музшколы уволили после возбуждения уголовного дела о мошенничестве

В Нижнекамске по утрате доверия уволили директора музыкальной школы №6. Причиной стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщает прокуратура РТ, женщина фиктивно устроила на работу своего родственника, а затем получала за его трудоустройство деньги. Нарушения обнаружили во время проверки. Общий ущерб от действий директора составил порядка 847 тысяч рублей.

Процесс расследования уголовного дела был взят на контроль прокуратурой.