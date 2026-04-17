news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 17 апреля 2026 12:49

Директора нижнекамской музшколы уволили после возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Читайте нас в
Телеграм

В Нижнекамске по утрате доверия уволили директора музыкальной школы №6. Причиной стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщает прокуратура РТ, женщина фиктивно устроила на работу своего родственника, а затем получала за его трудоустройство деньги. Нарушения обнаружили во время проверки. Общий ущерб от действий директора составил порядка 847 тысяч рублей.

Процесс расследования уголовного дела был взят на контроль прокуратурой.

#нижнекамск #антикоррупция
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров