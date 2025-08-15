Директора научного института «Геолнеруд» в РТ задержали за мошенничество на 11,5 млн

В Татарстане задержан управляющий директор «Центрального научно-исследовательского института Геолнеруд», занимающегося исследованиями в области геологии и полезных ископаемых. Его подозревают в крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

По данным спецслужбы, руководитель организации заключил госконтракты на выполнение аналитических исследований месторождений полезных ископаемых на сумму более 11,5 млн рублей. Однако, по версии следствия, исследования не проводились, а деньги были обналичены и присвоены.

В результате возбуждено уголовное дело.