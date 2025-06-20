Директора мясокомбината в РТ привлекли к ответственности за невыплату 1,8 млн зарплаты

Прокуратура Тукаевского района Татарстана провела проверку в компании «Челны-Мясо», по результатам которой директор организации привлечен к ответственности за несвоевременную выплату заработной платы.

Выяснилось, что с января по март работникам организации не платили зарплату и компенсацию за ее несвоевременную выплату. Долг перед 47 работниками составил более 1,8 млн рублей.

По требованию прокуратуры в отношении директора компании «Челны-Мясо» возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Кроме того, внесено представление об устранении нарушений.

Благодаря вмешательству прокуратуры Татарстана работникам фирмы выплачено более 1,3 млн рублей.