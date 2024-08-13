Директора молочной фирмы из РТ оштрафовали за незаконную добычу воды и свалку

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура провела тщательную проверку деятельности ООО «Алексагро», выявив ряд серьезных нарушений экологического законодательства.

На территории предприятия обнаружили незаконную скважину для добычи подземных вод, эксплуатируемую без соответствующей лицензии. Также были зафиксированы факты несанкционированного размещения строительных отходов и разлива отходов молочного производства. Особую озабоченность вызвало повреждение плодородного слоя почвы на прилегающей территории.

Кроме того, компания не выполнила обязательство по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам проверки прокуратура инициировала административные дела в отношении руководителя предприятия по нескольким статьям КоАП РФ, включая незаконное пользование недрами, нарушение правил обращения с отходами и уклонение от постановки на учет экологически опасных объектов. Директор организации был оштрафован на общую сумму 85 тысяч рублей.

В результате вмешательства прокуратуры предприятие устранило выявленные нарушения: ликвидировало незаконные свалки, провело рекультивацию земель, прекратило незаконное использование подземных вод и начало процедуру постановки на учет объектов, влияющих на экологию.